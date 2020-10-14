Итоги дня. Спецвыпуск к Дню защитника Украины с Сергеем Кривоносом

Сегодня Украина чтит своих защитников и вспоминает погибших в результате российской агрессии на Донбассе. Праздновать День защитника Украины на официальном уровне начали с 2014 года. Праздник ввели на фоне вооруженной агрессии России на Донбассе и аннексии Крыма. Датой Дня защитника Украины было избрано 14 октября, учитывая исторические традиции чествования украинской армии. В этот день, как известно, празднуется День украинского казачества и Покрова Пресвятой Богородицы, ведь именно Матерь Божию казаки считали своей небесной заступницей и покровительницей.