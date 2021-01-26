Итоги дня с Вадимом Колодийчуом. Вторник, 26 января

Вадим Колодийчук, Obozrevatel Видео 19:30, 26.01.2021

Рассказываем и анализируем главные события

  • Это не моё это - Путин уверяет что дворец не его. Поверили ли россияне - будет видно через несколько дней.

  • Будет ли конец политики Трампа. В Америке хотят заблокировать возможность 45му президенту баллотироваться на пост главы государства.

  • Борьба с коронавирусом продолжается. Как в Украине будет проходить вакцинация от COVID-19?

  • В плену непогоды. На западе Украины выпало до полуметра снега.

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