Итоги дня с Вадимом Колодийчуком. Вторник, 9 февраля

Obozrevatel, Вадим Колодийчук Видео 19:00, 9.02.2021

Рассказываем и анализируем главные события вторника

  • Зеркальный ответ. Германия, Польша и Швеция заявила о выдворении российских дипломатов в ответ на аналогичное действие Москвы.

  • Плен снежной ловушки. В Украине продолжает бушевать непогода, а синоптики предупреждают об обильных снегопадов в ближайшие дни.

  • В ожидании укола! Медики предупреждают о положительном результате теста на COVID-19 сразу после прививки.

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