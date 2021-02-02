Итоги дня с Вадимом Колодийчуком. Вторник, 2 февраля

Obozrevatel, Вадим Колодийчук Видео 19:30, 2.02.2021

Рассказываем и анализируем главные события вторника

  • США заявили о военной помощи Украине, Кремль про "срочную службу" в "ДНР".

  • Какой план? Открылась Пятая сессия Верховной Рады девятого созыва.

  • Шорты и бикини подготовлены. Харьковский сурок Тимко спрогнозировал теплую весну в Украине.

  • Стабилизация. В ВООЗ заявляют, что люди стали болеть коронавирусом меньше.

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