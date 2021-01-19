Итоги дня с Вадимом Колодийчуком. Вторник, 19 января

Obozrevatel Видео 19:00, 19.01.2021

Рассказываем и анализируем главные события

  • Трещи не трещи, а уже - Крещение. Как в Украине в этом году погружались в ледяную прорубь?

  • Не ресторан, но бесплатно! По всей Украине заработали пункты обогрева. Какой сервис предлагают посетителям в различных регионах Украины.

  • С вещами - на выход. Дональд Трамп пакует чемоданы в Белом Доме, а Соединенные Штаты готовятся к президентству Джо Байдена.

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