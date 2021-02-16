Итоги дня с Вадимом Колодийчуком. Вторник, 16 февраля

Obozrevatel, Вадим Колодийчук Видео 19:00, 16.02.2021

Рассказываем и анализируем главные события дня

  • Очередь за спасением, Вакцинация против коронавируса в Украине должен начаться до конца этой недели.

  • Опять угроза! В Великобритании - новый и более опасный штамм коронавируса.

  • Путь к здоровой жизни - через кассу. В Украине за год больше всего выросли цены на сигареты.

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