Итоги дня с Вадимом Колодийчуком. Среда, 3 февраля

Obozrevatel Видео 19:00, 3.02.2021

Рассказываем и анализируем главные события дня

  • Работа для ста водителей. Во Львове ищут руководителей быстрых.

  • Дело Навального. Как мировые лидеры отреагировали на заключение российского оппозиционера.

  • Сигнал отсутствует! В Украине заблокировали работу трех информационных телеканалов.

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