Итоги дня с Вадимом Колодийчуком. Среда, 27 января

Вадим Колодийчук, Obozrevatel Видео 19:00, 27.01.2021

День траура. Украина чтит память жертв Холокоста.

Полсотни городов России в воскресенье будут протестовать против Путина и требовать освобождения задержанных, в том числе и семьи Алексея Навального

Непогода изменила географию. Юг Украины засыпало снегом.

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