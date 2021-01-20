Итоги дня с Вадимом Колодийчуком. Среда, 20 января

Obozrevatel, Вадим Колодийчук Видео 19:00, 20.01.2021

Рассказываем и анализируем главные события дня

  • 242 дней обороны! Украина сегодня почтила память защитников Донецкого аэропорта.

  • Ковид развивается. Что такое новая мутация коронавируса и какую угрозу она представляет для украинцев?

  • Погодные качели! В одной части Украины - похолодание, а в другой - потепление!

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