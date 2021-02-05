Итоги дня с Вадимом Колодийчуком. Пятница, 4 февраля

Вадим Колодийчук, Obozrevatel Видео 18:30, 5.02.2021

Рассказываем и анализируем главные события дня

  • Трагическая ночь в больнице. В Зарпорожье - сегодня день траура

  • Дохозяйничались. Украина с 1 февраля возобновила импорт электроэнергии из России.

  • Готвимся к иммунизации. Что можно взять из опыта израильских врачей

  • Побороть рак! В Украине написали национальную стратегию борьбы с онкологическими заболеваниями

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