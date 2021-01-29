Итоги дня с Вадимом Колодийчуком. Пятница, 29 января

Вадим Колодийчук, Obozrevatel Видео 21:00, 29.01.2021

Возвращение традиции. Собаки Джо Байдена переехали в Белый дом.

Пока на Донбасс не пришла Россия, это был богатый, працююций регион, теперь упадок и разруха, с сожалением констатировала российская пропагандистка, Маргарита Симоньян, на так называемом форуме оккупантов "Русский Донбасс" не коронавируса единственным.

На Львовщине обнаружили новую болезнь, которую переностяь крысы

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