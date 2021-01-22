Итоги дня с Вадимом Колодийчуком. Пятница, 22 января

Obozrevatel, Вадим Колодийчук Видео 19:00, 22.01.2021 Обновлено: 19:28, 22.01.2021

Рассказываем и анализируем главные события дня

  • Украинцы почтили погибших во время пожара в доме престарелых на Харьковщине. На место трагедии прибыл президент

  • Коронавирус пошел на спад. Министр здравоохранения Степанов похвастался последствиями локдауна

  • Путинские улучшения. Туристическая отрасль аннексированного Крыма упала, а цены на продукты наоборот - выросли

Комментировать
Видео

Смотрите также

Netflix представил фильм об отравлении Ющенко и Бандеры спецслужбами РФ и СССР

Витренко: украинцы чувствуют себя бедными из-за субсидий

Жена Скичко рассказала, как содержит финансово мужа-политика. Видео

Курсантки украинского университета МВД выложили в TikTok видео с российским полицейским

Байден поручил разведке всерьез заняться Россией: в Москве ответили