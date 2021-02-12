Итоги дня с Вадимом Колодийчуком. Пятница, 12 февраля

Obozrevatel, Вадим Колодийчук Видео 18:30, 12.02.2021

Деоккупация Крыма. Европарламент поддержал создание Крымской платформы

  • Опять метель. В Украине снегопады, а синоптики прогнозируют до тридцати градусов мороза.

  • Украинцы готовятся к массовой вакцинации. Готовы ли люди получить антикоронавирусный укол - узнавали наши корреспонденты.

  • Связать руки Трампу. Представители Демократической партии продолжат процедуру импичмента експрезидента Соединенных Штатов.

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