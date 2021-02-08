Итоги дня с Вадимом Колодийчуком. Понедельник, 8 февраля

Obozrevatel, Вадим Колодийчук Видео 18:30, 8.02.2021 Обновлено: 09:26, 9.02.2021

Закономерное следствие русского мира. Россия построила в Крыму военные ядерные объекты.

Уже в этом месяце? Чем будут прививать и подаст ли президент Зеленский пример среди первых?

Завьюжило! В центральной и западной Украине намело до полуметра снега. Синоптики говорят, что погода будет ухудшаться.

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