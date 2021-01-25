Итоги дня с Вадимом Колодийчуком. Понедельник, 25 января

Obozrevatel, Вадим Колодийчук Видео 19:00, 25.01.2021

Рассказываем и анализируем главные события дня.

Конец локдауна. Почувствовали ли на себе украинцы последствия коронавирусных ограничений?

Обещаниями коммуналку не заплатишь! Тарифные протесты в Украине не утихают.

Погодные качели! В западной Украине – завьюжило, в центральной – рекордное тепло!

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