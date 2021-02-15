Итоги дня с Вадимом Колодийчуком. Понедельник, 15 февраля

Obozrevatel, Вадим Колодийчук Видео 21:00, 15.02.2021

Рассказываем и анализируем главные события дня

  • На скользкой дороге. Из-за гололеда 150 человек травмированы в Киеве только за выходные.

  • В очередь за прививкой! Записаться на вакцинацию от коронавируса за государственный счет можно будет с 1 марта.

  • Зима и лето - встретились. Христиане восточного обряда отмечают Сретение Господне.

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