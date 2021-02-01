Итоги дня с Вадимом Колодийчуком. Понедельник, 1 февраля

Вадим Колодийчук, Obozrevatel Видео 19:00, 1.02.2021

Рассказываем и анализируем главные события дня

  • Ненадолго. В Украине немного уменьшили стоимость газа.

  • На Украину надвигается новый мощный циклон. Синоптики предупредили об ухудшении погоды.

  • Все ближе. Уже через 2 недели Украина начнет вакцинацию против коронавируса.

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