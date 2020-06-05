Итоги дня. Пятница, 5 июня

Видео 20:00, 5.06.2020
Комментировать
Видео

Смотрите также

Три условия, которые сделают Украину процветающей страной

"Начинаем привыкать к бедности": в Донецке рассказали о реалиях жизни в оккупации

В Ривне школьник изнасиловал 12-летнюю девочку и разослал видео

"Пришельцы из космоса-2": нормальный пассажир, или Зеленский едет в Магадан

Умер легендарный актер СССР Михаил Кокшенов