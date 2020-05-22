Итоги дня. Пятница, 22 мая

Видео 20:00, 22.05.2020
Комментировать
Видео

Смотрите также

Тяжелых вывозили вертолетами, от плена спасали медсестры. Волонтер о страшной трагедии под Волновахой в 2014 году

День Николая Чудотворца 22 мая: что нельзя делать и какие традиции праздника

Рыбчинский: какие на Донбассе террористы?! Там российская армия!

В Пакистане самолет разбился в жилом квартале: погибли больше 100 человек. Фото и видео

Украинцы стали жертвами новой мошеннической схемы: кто под угрозой