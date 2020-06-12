Итоги дня. Пятница, 12 июня

Видео 20:00, 12.06.2020
Комментировать
Видео

Смотрите также

СБУ остроумно поздравила оккупантов с Днем России

Глава МИД выступил за двойное гражданство в Украине, но не для всех

В Украине началась истерия из-за "чипирования": при чем тут 5G, коронавирус и Билл Гейтс

Жена Зеленского заразилась коронавирусом: где она появлялась до диагноза. Все детали

Кулеба высказался о возможности создания национальных автономий в Украине