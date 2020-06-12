Итоги дня. Пятница, 12 июня
⚡ Главная новость: Украина включена в Программу расширенных возможностей НАТО!
⚡ Закроют ли Украину? | Количество случаев коронавируса растет. Вероятно, заболела и первая леди.
⚡ Историческое решение | В Украине втрое уменьшат количество районов.
⚡ Утренний визит силовиков без приглашения к ексминитсра! | Владимир Емельян заявил об обысках его дома.
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