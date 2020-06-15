Главная Новости
15 июня • обновлено в 20:39
МоваЯзык
МедОбоз Главная

Итоги дня. Понедельник, 15 июня

• Дело Стерненко | Правоохранители задержали пять человек возле Шевченковского райсуда

• Погодные катаклизмы | комментарий климатолога

• Провалилось ли пробное ВНО и кто вернёт деньги абитуриентов?

• Ворота открыты | В Украине возобновили международное авиасообщение

• Курортный сезон во время карантина | Как правильно отдыхать на столичных пляжах?

200
Читать материал на украинском

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Эфиры Oboz TV" на OBOZREVATEL.

Темы
Эфиры Oboz TV Прямая трансляция Итоги Коронавирус
Персоны
Богдан Бондаренко (эксперт) Сергей Стерненко Сергей Горбачев
Теги
ВНО ливень
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Видео

Новости

Все новости