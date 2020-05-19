Итоги дня. На карантине с послабоенням. Вторником, 19 мая.

Видео 20:00, 19.05.2020

- Когда в Украине поедет метро?

- Опять гречка и антисептики. государство сформировало антикризисный корзину.

- Маску в печь! Куда девать использованные средства защиты.

Комментировать
Видео

Смотрите также

Имитация переговоров агрессора с жертвой

"Майдан моего детства": архивный снимок главной площади Киева растрогал сеть

Зеленский даст большую пресс-конференцию к году президентства: когда и где

Пытали за сорванный флаг РФ: Гиркин признался в громких убийствах украинцев на Донбассе

В "ЛНР" после бунта шахтеров из-за зарплаты закрыли шахту