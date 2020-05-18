Итоги дня. На карантине но со смягчением

Сегодня Украина и мир отмечают День памяти жертв депортации и геноцида крымскотатарского народа.

Между тем США призвали Россию немедленно вернуть Украину контроль над Крымом. Об этом заявила временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин в заявлении 76-й годовщине депортации крымских татар. Она отметила, что депортация привела к страданиям и смерти многих тысяч крымских татар, и отметила, что эта травма усугубляется нынешними действиями Российской Федерации.

Президент Владимир Зеленский просит Верховную Раду рассмотреть закон о двойном гражданстве. А Верховная Рада завтра может рассмотреть постановление об отмене так называемого антиколомойського закона. Об этом сегодня на брифинге заявил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

"Я – потерпевший, а не подозреваемый ... Все хорошо! Благодаря вам!" Сергей Стерненко сегодня, после визита в Службу безопасности Украины, выступил перед многочисленными поклонниками, которые пришли поддержать одесского активиста и защитить его право на самооборону.

Массовые мероприятия в Украине позволят устраивать в последнюю очередь. Потому что они имеют наибольший риск для граждан через распространение коронавируса. Об этом во время брифинга рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко.

В воскресенье завершился суперфинал Мировой Лиги по онлайн-шахмат Live Chess. Украинские шахматистов разгромно победили Российскую команду во всех трех видах программы и стали чемпионами мира.

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