Заявления министров противоречат друг другу: Николай Томенко

Лидер партии Общественное движение "Родная страна" Николай Томенко в прямом эфире ObozTV прокомментировал заявления министра экономики Милованова.

"Ну, например идея с трудоустройством и созданием новых рабочих мест в бюджете не представлена. Более того, некоторые министры говорят вещи, которые абсолютно противоположном тем, что говорит Милованов. У нас Министерство образования говорит, что нам вообще не нужен государственный заказ. А это абсурдная мысль. Предыдущая власть почти уничтожила это, хотя мы активно защищали. Относительно средней зарплаты. Очень важна минималка. Что у нас по минималке в бюджете? Минимальная зарплата у нас вырастет аж на 550 гривен, и то на первое декабря, то есть за год. Минимальная пенсия вырастет на 131 гривну, а минимальный прожиточный вырастет на 168 гривен", – заявил Томенко.

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