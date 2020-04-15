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15 апреля • обновлено в 11:19
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Украинские медики в Италии: Посол назвал дату возвращения

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В ближайшие дни в Италии будет решаться вопрос относительно конкретной даты возвращения 20 украинских медработников, которые оказывают помощь в борьбе с эпидемией коронавируса в итальянском регионе Марке.

"Сегодня я имел прекрасный разговор с мэром города Урбино, где находится группа украинских врачей, и мэр в самых теплых словах высказал оценку от всех жителей города", – рассказал в эфире ObozTV Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Италии Евгений Перелыгин.

"Уверен, что украинские врачи вернутся, обогащенные опытом и знаниями, которые так будут необходимы в ситуации сегодня в Украине", – подчеркнул Посол.

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Место
Италия
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