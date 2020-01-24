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24 января • обновлено в 14:10
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Истощен и подавлен: психолог прокомментировала выступление Зеленского в Давосе

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Политический психолог Светлана Чунихина в прямом эфире ObozTV отвечала на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Дениса Похилы.

Она прокомментировала речь президента Украины Владимира Зеленского в Давосе.

"Я вижу, что Зеленский является одновременно и подавленным, и возбужденным. Для меня здесь есть определенный парадокс. Я когда смотрела его выступление на форуме в Давосе, у меня сложилось впечатление, что это совсем другой человек по сравнению со встречами в нормандском формате", - заявила психолог.

Она добавила, что это выступление было менее подготовленным, чем встреча в нормандском формате.

"Кажется, что он отбывает номер. Он чувствует, что не подготовлен на том уровне, где он бы чувствовал себя уверенно. А вот актерское мастерство президент Украины должен использовать, ведь это действительно серьезный ресурс. Многие политики вкладывают много времени в то, чтобы научиться хотя бы части того, что умеет Зеленский. Но я считаю, что его состояние пока не очень ресурсное. Он истощен и подавлен", - отметила Чунихина.

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Светлана Чунихина
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