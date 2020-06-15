Исполнительница и радиоведущая Marietta презентовала в эфире Obozrevatel TV песню "Маракуйя" и видео на нее

Видео 12:42, 15.06.2020 Обновлено: 12:53, 15.06.2020
Комментировать
Видео

Смотрите также

Иран не взял ответственность за сбитие самолета МАУ – Енин

Новая вспышка COVID-19 в Китае: власти заявили о высоком риске заражения и десятках случаев

Турцию всколыхнуло мощное землетрясение: есть жертвы и десятки раненых

Сколько времени легкие восстанавливаются после коронавируса: врач дал ответ

Украинцев ждут сложные времена: директора идут на работу в салоны, а в Кабмине обещают вакансии на стройках