Испания полностью отказывается от угольных электростанций

Правительство Испании намерено полностью отказаться от использования каменноугольных электростанций в ближайшие 10 лет, что станет первым таким случаем в Европе.

Об этом пишет издание Energy Reporters. По планам правительств, к 2025 году Испания будет иметь только одну действующую угольную электростанцию, которая будет работать на 10% мощности и закроется через 2 года.

В 2019 году правительство прекратило добычу угля после заключения соглашения с профсоюзами об инвестировании 250 млн евро в регионы для обеспечения плавного перехода к "зеленой экономике". Это позволило отменить налог на сжигание природного газа на электростанциях, который был введен для поддержки горнодобывающей промышленности.

За 40 лет доля электроэнергии, вырабатываемой испанскими электростанциями на угле упала до 5% в 2019 году. При этом в 2019 году доля электроэнергии Испании, произведенной возобновляемыми источниками энергии, составила 38%.

В январе власти страны приняли Декларацию о чрезвычайной ситуации в сфере климата и окружающей среды, согласно которому полный переход на "зеленые" источники энергии будет осуществлен к 2050 году.

В 2019 году производство угля сократилось на 42% в таких странах ЕС как Франция, Германия, Италия, Нидерланды, Португалия. Однако, к примеру, Германия сможет закрыть угольные электростанции только в 2038 году.

Ранее OBOZREVATEL писал, что испанская компания Iberdrola приступила к разработке офшорного комплекса ветрогенераторов стоимостью $8,5 млрд и общей мощностью 3,1 ГВт.

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