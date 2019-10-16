Переутомление, белая мука на концертах и недостаток правдивости в реальной жизни – откровенная Ирина Федишин, в проекте THE GUEST

Переутомление, белая мука на концертах и недостаток правдивости в реальной жизни – откровенная Ирина Федишин, в проекте THE GUEST30 Читать материал на украинском
Ирина Федишин призналась, что песня "Хочу на Мальдивы" - результат переутомления от постоянных концертов и студийной работы.
А клип, на песню, кроме шуток, напоминает поклонникам творчества украинской певицы, что социальные сети не всегда является отражением нашей реальной жизни. Также в рамках проекта THE GUEST Ирина Федишин рассказала о новой концертную программу, тур по Украине, и неожиданности ждут зрителей нового шоу.
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