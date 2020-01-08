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10 января • обновлено в 16:43
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Иран против США: религиовед объяснил, к чему стремится аятолла

1.4т
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Религиовед Дмитрий Горевой в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Бурчук LIVE" Александра Лирчука и Аллы Метлашевской.

Он прокомментировал, чего хочет Иран, будучи теократическим государством, где у власти находится верховный религиозный лидер - аятолла.

"Аятолла - это религиозная должность. Это самый высокий титул для мусульманского правителя. Это для сравнения, для понимания в наших реалиях, это как патриарх, это если бы в России, в Кремле, сидел патриарх Кирилл, например", - заявил Горевой.

Он также высказался по поводу цели, которую преследуют иранские правители.

"Иран мечтает стать региональным лидером исламского мира, и он за это лидерство спорит с Саудовской Аравией. Это разные мусульманские традиции суннитов и шиитов. Иран - это государство шиитов, проживающих в Иране и Ираке в основном. И вот Иран пытается быть государством опекуном для шиитов и продвигать свою версию ислама в массы. Иран очень негативно относится к США, что обусловлено исторически, ведь исламская революция произошла именно после сброса проамериканского правителя Ирана, который продвигал прозападный стиль жизни", - пояснил Горевой.

Он также добавил, что любой закон, принятый в этой стране, должен соответствовать законам шариата. И законы, принятые правительством Ирана, проверяются на соответствие специальным государственным органом, и в случае несоответствия религиозным нормам, закон отправляется на доработку.

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