Иран признал вину: эксперт о последствиях для Украины

Эксперт по вопросам безопасности Сергей Шабовта в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Дениса Похилы.

Он прокомментировал официальное признание Ираном факта сбивания самолета МАУ ракетой, выпущенной иранскими военными.

"Бывает сложно комментировать подобные вещи. И честно говоря, учитывая дипломатический такт, мне кажется, что главе нацбезопасности не нужно было делать заявление после того, как свои точки зрения обнародовали США, Канада и Великобритания. Я бы назвал это дипломатическим тактом, так не делается ... Украина в определенной степени ожидала официальных заявлений, официальных точек зрения, и я бы, наверное, так же делал, ведь мы не имеем своей разведки, своих спутников... Я, кстати еще в первый день сказал, зачем аж 46 человек вылетело туда, ведь большинство из них на месте вообще не допускается к работе. Канада, например, только одного эксперта отправила. Здесь важно другое: к сожалению, 176 пассажиров стали заложниками того конфликта, который происходит на Ближнем Востоке", - отметил эксперт.

Он также добавил, что главная функция, которую в этой ситуации должно было выполнить украинское государство, выполнена не была.

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