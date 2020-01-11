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11 января • обновлено в 11:15
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Иран признал, что сбил самолет МАУ: что имеет право требовать Украина

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Эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока Илия Куса в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Дениса Похилы.

Он прокомментировал информацию о том, что Иран признал, что сбил украинский самолет, который принадлежал МАУ.

"Я думаю, что Иран получил предварительные результаты экспертизы по обломкам в первую очередь, во-вторых, то, что там были на борту этнические иранцы, это побудило скорее росследовать причину трагедии. Ну и кроме того, иранские руководители провели расследование в вооруженных силах, которое, судя по заявлению министра внутренних дел, и привело к выводу, что это была человеческая ошибка", - заявил Куса.

По поводу наказания, которое могут понести виновные, то эксперт убежден, что военные, которые допустили ошибки будут наказаны.

"Украина может рассчитывать на компенсации за самолет и семьям погибших", - заявил Куса.

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Илия Куса
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