Иран мог намеренно сбить украинский самолет: американский военный

Капитан первого ранга ВМС США Гарри Табах в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущего "Итогов" Вадима Колодийчука.

Он прокомментировал катастрофу украинского самолета в Иране и возможные причины, почему иранские военные выпустили две ракеты в самолет МАУ.

"Если считать, что это случайность, то вариантов может быть миллион разных. Дело в том, что когда ты изолирован, когда твои союзники - это только Россия, Венесуэла и Сирия, у тебя нет запчастей, но тебе дали смертельное оружие, происходят такие инциденты. А раздавать соответствующее оружие просто так - глупо. У кого еще есть такие ракеты? У нас есть подобное оружие, но мы просто так это оружие не даем. Вот Украине дали Джевелины, но там расписались, мы следим за их техническим состоянием", - заявив Табах.

Он также дал комментарий относительно действий, которые предшествовали сбиватию самолета МАУ со стороны США, и развитие событий после убийства Сулеймани.

"Как только у вас уменьшится коррупция, только у вас укрепится экономика, у вас будут террористические акты, я это уже неоднократно говорил", - отметил американский военный.

Эксперт также высказался по поводу протестов в Абхазии.

"Этот регион живет лишь двумя продуктами - это мандарины и орехи. И единственный рынок, куда они могут их продать - это Россия. К тому же там огромный контингент российских войск. Поэтому я не верю в то, что там что-то реально изменится. Я думаю - что Абхазии больше нет, да и сами грузины врядли их примут", - заявил Табах.

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