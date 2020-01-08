Иран имеет право не предоставлять доступ к "черному ящику": экс-министр инфраструктуры Украины

Министр инфраструктуры Украины (2016-2019 гг) Владимир Омелян в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущего программы "Итоги" Вадима Колодийчука.

Он прокомментировал аварию украинского самолета МАУ в Иране вблизи Тегерана.

"Это очень печальные вести на Рождество... Что касается самой ситуации с катастрофой и заявлений иранских властей, что они не планируют выдавать "черные ящики" Украине и компании Боинг, то они имеют право не отдавать "черные ящики", но я надеюсь, что они обеспечат все условия для работы международной комиссии в Иране. Комиссия не делает выводов о виновности кого-то, она делает выводы, которые помогают избежать подобной ситуации в будущем", - отметил Емельян.

По его словам, человеческий фактор был минимальным на высоте, которую набрал самолет и не мог вызвать катастрофу.

"Ситуация в этом регионе является крайне тяжелой, и все это сыграет не в пользу Ирана", - добавил Емельян.

Он также советовал бы вычеркнуть из возможных версий катастрофы самолета "фантастические истории", например, фактор теракта или попадание ракеты.

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