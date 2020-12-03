Инвесторы ЖК Polaris Home&Plaza после 17 лет ожиданий получат жилье комфорт-класса

470

После 17 лет ожиданий обманутые инвесторы получат жилье комфорт-класса.

Будущие жители новостройки по адресу улица Семьи Кульженко, 22, на минском массиве столицы после почти 20 лет ожиданий и борьбы с застройщиками, вместо обычного дома, получат на территории своего ЖК 10 тысяч квадратных метров торгово-развлекательного центра, собственный супермаркет, спорткомплекс и ресторан.

  • За проект взялись менеджеры девелоперского тандема Perfect Group и Citex Development.

  • Речь идет о мультифункциональном комплексе под названием Polaris Home&Plaza, вместо обычной шестнадцатиэтажки

  • Застройщик привел в порядок все разрешительные документы и готов в 2021 году сдать первую очередь

  • Часть инвесторов подписала с застройщиком меморандум и готова всячески содействовать строительству.

УкраинаКиевОбозреватель TVЭфиры Oboz TVСПЕЦРЕПОРТАЖ Citex Development

Топ видео