Инвесторы ЖК Polaris Home&Plaza после 17 лет ожиданий получат жилье комфорт-класса
После 17 лет ожиданий обманутые инвесторы получат жилье комфорт-класса.
Будущие жители новостройки по адресу улица Семьи Кульженко, 22, на минском массиве столицы после почти 20 лет ожиданий и борьбы с застройщиками, вместо обычного дома, получат на территории своего ЖК 10 тысяч квадратных метров торгово-развлекательного центра, собственный супермаркет, спорткомплекс и ресторан.
За проект взялись менеджеры девелоперского тандема Perfect Group и Citex Development.
Речь идет о мультифункциональном комплексе под названием Polaris Home&Plaza, вместо обычной шестнадцатиэтажки
Застройщик привел в порядок все разрешительные документы и готов в 2021 году сдать первую очередь
Часть инвесторов подписала с застройщиком меморандум и готова всячески содействовать строительству.