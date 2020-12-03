После 17 лет ожиданий обманутые инвесторы получат жилье комфорт-класса.

Будущие жители новостройки по адресу улица Семьи Кульженко, 22, на минском массиве столицы после почти 20 лет ожиданий и борьбы с застройщиками, вместо обычного дома, получат на территории своего ЖК 10 тысяч квадратных метров торгово-развлекательного центра, собственный супермаркет, спорткомплекс и ресторан.