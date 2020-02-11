Инвестиционный климат в Украине и влияние коронавируса на экономику: прогнозы эксперта

Эксперт по внешнеэкономическим вопросам Виктор Шевченко в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Дениса Похилы.

Он прокомментировал новости о появлении "инвестиционных нянь" в Украине. Появилась первая украинская компания, которая подала запрос на такую услугу. Об этом недавно сообщил премьер Алексей Гончарук.

"В офисной среде существует такое выражение, что если руководителю утром пришла в голову гениальная идея, то кто-то будет валять дурака целый день. Это где-то с той оперы. Я говорю сейчас о самом выражении "инвестиционная няня". Потому что "няня" - это тот, кто помогает воспитывать молодежь, пока она сама не начнет принимать решения. Я думаю, что няня в данном случае больше нужна правительству, а не инвесторам. У меня такое впечатление, что господин президент сказал, а все остальные начали подстраиваться под услышанное от него в Давосе. А это выражение могло писаться где-то на коленке, или вообще придумывалось на ходу", - заявил Шевченко.

Эксперт объяснил, почему инвестиционные няни не являются необходимыми в Украине, и привел примеры, как работает логика инвестора, когда он оценивает привлекательность того или иного рынка для собственных инвестиций.

"Я был в командировке в Казахстане недавно. Там живет 18 млн человек, а у нас - под 40 млн. Так вот в прошлом году в Казахстане был худший год по прямым инвестициям. Худший. Они получили 15,5 млрд инвестиционных средств. А у нас 2,5 млрд. Скажите пожалуйста, чем мы гордимся?" - добавил он.

Эксперт также высказался по поводу того, как коронавирус повлияет на экономическую ситуацию в мире и в Украине в частности.

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