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2 октября • обновлено в 19:47
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Інвестиції, казино, земля, схеми | Альо, гараж! REBOOT #318

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Голова Уряду Олексій Гончарук зробив низку гучних заяв.

Заяв, які хоча і з натяжкою, але вже можна вважати більш менш зрозумілою програмою дій нового Кабміну.

Насамперед, Гончарук вирішив оприлюднити розміри інвестицій, які він планує залучити в Україну протягом своєї, як він гадає п'ятирічної каденції. Мова йде щонайменше про 50 мільярдів “вічнозелених американських баксів”...

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Автор
Виталий Шаповалов Виталий Шаповалов
Тема
Аллё, гараж! Reboot
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