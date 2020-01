Интернет по всей планете: Маск совершил новый прорыв

Во вторник, 7 января, в США ракета-носитель Falcon 9 вывела на орбиту 60 интернет-спутников Starlink.

Об этом сообщает пресс-служба американской компании SpaceX.

"Успешное развертывание 60 спутников Starlink подтверждено!" – говорится в сообщении.

Отмечается, что ракета стартовала в 04:19 по Киеву с космодрома на мысе Канаверал во Флориде. Ступень ракеты совершила управляемую посадку на плавучую платформу Of Course I Still Love You в Атлантическом океане. Добавим, что для этой ступени это уже четвертый полет.

Starlink – спутниковая сеть следующего поколения, способная обеспечить жителей планеты широкополосным доступом в интернет. Спутники будут работать на орбите высотой в 290 километров.

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 ноября компания знаменитого разработчика Илона Маска SpaceX успешно запустила ракету Falcon 9 с максимальным в истории грузом.

