Российский телеэксперт призвал противостоять "ЛГБТ-инструкторам НАТО"

Борис Бондарь Видео 23:28, 26.08.2020 Обновлено: 23:38, 26.08.2020
Комментировать
Видео

Смотрите также

Самые высокие или низкие? Какие на самом деле цены на ток в Украине

Забужко: власть собиралась "обнулить" Украину, но нас не так легко завалить

Краденные предприятия в Крыму должны обеспечить водой оккупанты, – Данилов

Новым главой Одесской таможни стал "люстрированный" Денис Пудрик: что о нем известно

Зеленский выразил надежду, что украинцы будут гордиться им после президентства