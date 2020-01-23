INSTAOBOZ: Украина будет сотрудничать с Deutsche Bahn

Ведущие "Студии OBOZREVATEL" Анна Нитченко и Денис Похила в прямом эфире ObozTV рассказали о самом интересном из Инстаграма украинских политиков.

Господин Гончарук сообщил о том, что Украина будет сотрудничать с ближайшим железнодорожным оператором Германии.

Также Гончарук призвал инвестировать в Украину, ведь она является одним из самых привлекательных рынков.

А Макс Нефедов недоволен работой таможенников.

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