INSTAOBOZ: Украина будет сотрудничать с Deutsche Bahn
Ведущие "Студии OBOZREVATEL" Анна Нитченко и Денис Похила в прямом эфире ObozTV рассказали о самом интересном из Инстаграма украинских политиков.
Господин Гончарук сообщил о том, что Украина будет сотрудничать с ближайшим железнодорожным оператором Германии.
Также Гончарук призвал инвестировать в Украину, ведь она является одним из самых привлекательных рынков.
А Макс Нефедов недоволен работой таможенников.
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