INSTAOBOZ: обзор Инстаграма украинских политиков

Ведущие "Студии OBOZREVATEL" Анна Нитченко, Денис Похила и Марина Клим сделали обзор самых интересных новостей из Инстаграма украинских политиков.

Алексей Гончарук написал пост о том, что правительство ликвидирует все "теневые" схемы.

Михаил Федоров заявил, что его команда презентовала новый курс для родителей на образовательной платформе "Дия"

Гончаренко вместе с другими депутатами от "Европейской Солидарности" посетил Харьковщину

Ирина Геращенко написала о корабле "Черкассы" и о фильме, который приурочен к трагическим событиям

Эпифаний сделал проповедь через свой Инстаграм и предложил задуматься над "прощением"

Госпожа Мендель опубликовала фото из Unit City в красном платье

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