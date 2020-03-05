INSTAOBOZ: обзор Инстаграма политиков

Ведущие "Студии OBOZREVATEL" сделали обзор самых интересных новостей из Инстаграма украинских политиков.

Дмитрий Дубилет рассказал о своих планах на будущее.

Михаил Федоров, который сохранил свой пост, поблагодарил всю команду и написал, что большинство работали не ради постов в Фейсбуке.

Алексей Гончаренко написал о разговоре с президентом Зеленским в ВР.

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