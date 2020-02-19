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19 февраля • обновлено в 17:01
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INSTAOBOZ: обзор Инстаграма политиков

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Ведущие прямого эфира ObozTV сделали обзор самых интересных новостей из Инстаграма украинских политиков.

Петр Порошенко поздравил с Днем Государственного герба Украины

Николай Тищенко написал о плодотворной рабочей неделе

Юлия Мендель написала, что в Украине есть силы, которые не заинтересованы в нормандском формате

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Insta OBOZ Эфиры Oboz TV Прямая трансляция Студия OBOZREVATEL
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