INSTAOBOZ: обзор Инстаграма политиков

Ведущие прямого эфира ObozTV сделали обзор самых интересных новостей из Инстаграма украинских политиков.

Петр Порошенко поздравил с Днем Государственного герба Украины

Николай Тищенко написал о плодотворной рабочей неделе

Юлия Мендель написала, что в Украине есть силы, которые не заинтересованы в нормандском формате

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