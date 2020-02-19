INSTAOBOZ: обзор Инстаграма политиков
Ведущие прямого эфира ObozTV сделали обзор самых интересных новостей из Инстаграма украинских политиков.
Петр Порошенко поздравил с Днем Государственного герба Украины
Николай Тищенко написал о плодотворной рабочей неделе
Юлия Мендель написала, что в Украине есть силы, которые не заинтересованы в нормандском формате
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