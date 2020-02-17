INSTAOBOZ: обзор Инстаграма политиков

Ведущие прямого эфира ObozTV Анна Нитченко, Марина Клим и Денис Похила сделали обзор самых интересных новостей из Инстаграма украинских политиков.

Андрей Богдан опубликовал фотографию с отдыха и написал, что скучает по украинцам.

Николай Тищенко написал об очередном съезде "Слуги народа".

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал о том, что платежки в декабре и январе были меньше.

Арсен Аваков написал о мюнхенской конференции на русском языке.

Алексей Гончаренко поздравил с Днем Независимости Кубани.

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