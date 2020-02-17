Главная Новости
17 февраля • обновлено в 17:47
МоваЯзык
МедОбоз Главная

INSTAOBOZ: обзор Инстаграма политиков

116
Читать материал на украинском

Ведущие прямого эфира ObozTV Анна Нитченко, Марина Клим и Денис Похила сделали обзор самых интересных новостей из Инстаграма украинских политиков.

Андрей Богдан опубликовал фотографию с отдыха и написал, что скучает по украинцам.

Николай Тищенко написал об очередном съезде "Слуги народа".

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал о том, что платежки в декабре и январе были меньше.

Арсен Аваков написал о мюнхенской конференции на русском языке.

Алексей Гончаренко поздравил с Днем Независимости Кубани.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Insta OBOZ" на OBOZREVATEL.

Темы
Insta OBOZ Эфиры Oboz TV Прямая трансляция Студия OBOZREVATEL
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Все новости