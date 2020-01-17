INSTAOBOZ: обзор Инстаграма политиков
Ведущие "Студии OBOZREVATEL" Марина Клим и Денис Похила сделали обзор самых интересных новостей из Инстаграма украинских политиков.
Господин Доброносов опубликувал фото Гончарука, который пришел в ВР
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук также опубликовал фото в своем Инстаграме
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