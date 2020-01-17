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17 января • обновлено в 13:27
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INSTAOBOZ: обзор Инстаграма политиков

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Ведущие "Студии OBOZREVATEL" Марина Клим и Денис Похила сделали обзор самых интересных новостей из Инстаграма украинских политиков.

Господин Доброносов опубликувал фото Гончарука, который пришел в ВР

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук также опубликовал фото в своем Инстаграме

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