INSTAOBOZ: Гончарук подвел итоги года

Ведущие прямого эфира ObozTV Вячеслав Буткалюк и Денис Похила сделали обзор самых интересных новостей из Инстаграма украинских политиков.

Народный депутат и чемпион мира Жан Беленюк написал, что "завтра снова в бой"

Алексей Гончарук подводил итоги деятельности украинской власти

Первая леди Украины Елена Зеленская поддержала дефлимпийскую сборную Украины

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