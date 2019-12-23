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23 декабря • обновлено в 13:03
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INSTAOBOZ: Гончарук подвел итоги года

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Ведущие прямого эфира ObozTV Вячеслав Буткалюк и Денис Похила сделали обзор самых интересных новостей из Инстаграма украинских политиков.

Народный депутат и чемпион мира Жан Беленюк написал, что "завтра снова в бой"

Алексей Гончарук подводил итоги деятельности украинской власти

Первая леди Украины Елена Зеленская поддержала дефлимпийскую сборную Украины

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