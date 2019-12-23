INSTAOBOZ: Гончарук подвел итоги года
Ведущие прямого эфира ObozTV Вячеслав Буткалюк и Денис Похила сделали обзор самых интересных новостей из Инстаграма украинских политиков.
Народный депутат и чемпион мира Жан Беленюк написал, что "завтра снова в бой"
Алексей Гончарук подводил итоги деятельности украинской власти
Первая леди Украины Елена Зеленская поддержала дефлимпийскую сборную Украины
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