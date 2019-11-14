Машини проти людей – реальність чи вигадка?
Команда Corridor Digital оприлюднила відео, в якому начебто проводиться тестування робота компанії Boston Dynamics.
Машини проти людей – реальність чи вигадка?
Скріншот з відео
В цьому відео робот виконує військові завдання, стріляє по мішенях з різної зброї, не завдаючи шкоди людям, які намагаються йому завадити, відверто знущаючись над ним.
Машини проти людей – реальність чи вигадка?
Скріншот з відео
Справа в тому, що команда Corridor Digital оприлюднює фейкові відео із застосуванням комп’ютерної графіки, метою яких є відобразити ганебне ставлення людей до роботизованої техніки.
Машини проти людей – реальність чи вигадка?
Скріншот з відео
Під час запису відео жоден робот не постраждав.
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