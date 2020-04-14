Восстановление движения общественного транспорта в Украине будет осуществляться постепенно и с учетом динамики заболеваний и смертей от коронавируса Covid -19.

"В случае положительной динамики, уменьшения количества заболевших и смертей в результате коронавируса, мы будем постепенно уменьшать ограничения", – сказал в эфире ObozTV министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

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Он уточнил, что речь идет о всех видах транспорта, включая метрополитен.

"О конкретных сроках говорить очень преждевременно. Точно не раньше мая. Я бы прогнозировал июнь-июль", – сказал министр.

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"Все зависит, в том числе, от каждого из нас, насколько адекватно мы относимся к ограничениям, как мы их придерживаемся, в том числе самоизоляции, как мы придерживаемся масочного режима, не ездим на выходные праздновать на шашлыки с родными и близкими, не подвергаем опасности всех окружающих, а делаем это всё дистанционно", – подчеркнул чиновник.

Как писал OBOZREVATEL, во время обращения к украинцам 3 апреля премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в конце апреля украинцы вернутся на работу, общественный транспорт запустят, однако карантин для студентов и школьников продолжится.