Министр инфраструктуры сказал, когда запустят общественный транспорт
Восстановление движения общественного транспорта в Украине будет осуществляться постепенно и с учетом динамики заболеваний и смертей от коронавируса Covid -19.
"В случае положительной динамики, уменьшения количества заболевших и смертей в результате коронавируса, мы будем постепенно уменьшать ограничения", – сказал в эфире ObozTV министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.
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Он уточнил, что речь идет о всех видах транспорта, включая метрополитен.
"О конкретных сроках говорить очень преждевременно. Точно не раньше мая. Я бы прогнозировал июнь-июль", – сказал министр.
Когда запустят метро: министр озвучил сроки
"Все зависит, в том числе, от каждого из нас, насколько адекватно мы относимся к ограничениям, как мы их придерживаемся, в том числе самоизоляция, как мы придерживаемся масочного режима, не ездим на выходные праздновать на шашлыки с родными и близкими, не подвергаем опасности всех окружающих, а делаем это всё дистанционно", – подчеркнул чиновник.
Как писал OBOZREVATEL, во время обращения к украинцам 3 апреля премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в конце апреля украинцы вернутся на работу, общественный транспорт запустят, однако карантин для студентов и школьников продолжится.
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